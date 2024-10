Italia-Irlanda: programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei Under 21 2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Irlanda, match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025. E’ l’ora della verità per gli azzurrini che hanno bisogno di non perdere contro l’Eire per qualificarsi direttamente come prima nel girone. E in caso di sconfitta, c’è anche la possibilità di essere una delle tre migliori seconde per evitare di dover passare dagli spareggi di novembre. Chi riuscirà ad avere la meglio al Nereo Rocco di Trieste? Appuntamento alle ore 18.30 di martedì 15 ottobre. I telecronisti DI Italia-Irlanda Under 21 Italia-Irlanda Under 21 sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro. Italia-Irlanda: programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei Under 21 2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ile isulla Rai di, match valido per leagli21. E’ l’ora della verità per gli azzurrini che hanno bisogno di non perdere contro l’Eire per qualificarsi direttamente come prima nel girone. E in caso di sconfitta, c’è anche la possibilità di essere una delle tre migliori seconde per evitare di dover passare dagli spareggi di novembre. Chi riuscirà ad avere la meglio al Nereo Rocco di Trieste? Appuntamento alle ore 18.30 di martedì 15 ottobre. IDI2121 sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro.Rai21SportFace.

