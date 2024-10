Il declino della donna che ha cambiato il modo di mangiare a Boston. Ritratto della controversa chef Barbara Lynch (Di martedì 15 ottobre 2024) Una discesa dal paradiso agli inferi quella di Barbara Lynch, sessantenne chef e patron di numerose insegne, che con la sua carriera trentennale ha rivoluzionato la ristorazione a Boston. Chiudono i rimanenti locali della chef-imprenditrice dopo un grande successo di pubblico ma anche tempi durissimi. Gli ultimi anni sono infatti stati burrascosi per Lynch e i suoi ristoranti. Più di una dozzina di dipendenti si sono fatti avanti a seguito alla morte di due dipendenti del ristorante Menton per denunciare al Boston Globe e al New York Times che Lynch favoriva situazioni di lavoro tossiche, cosa che la chef ha negato. I dipendenti affermano che per decenni hanno subito abusi, molestie sessuali e angherie causate dall'eccesso di alcol da parte di Lynch. Gamberorosso.it - Il declino della donna che ha cambiato il modo di mangiare a Boston. Ritratto della controversa chef Barbara Lynch Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una discesa dal paradiso agli inferi quella di, sessantennee patron di numerose insegne, che con la sua carriera trentennale ha rivoluzionato la ristorazione a. Chiudono i rimanenti locali-imprenditrice dopo un grande successo di pubblico ma anche tempi durissimi. Gli ultimi anni sono infatti stati burrascosi pere i suoi ristoranti. Più di una dozzina di dipendenti si sono fatti avanti a seguito alla morte di due dipendenti del ristorante Menton per denunciare alGlobe e al New York Times chefavoriva situazioni di lavoro tossiche, cosa che laha negato. I dipendenti affermano che per decenni hanno subito abusi, molestie sessuali e angherie causate dall'eccesso di alcol da parte di

