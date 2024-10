IA, Kimball (Aws): “Eccesso di regolamentazione fa fuggire gli sviluppatori da Ue” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un'eccessiva regolamentazione sull’intelligenza artificiale “non farà altro che spingere gli sviluppatori verso Paesi che abilitano la loro creatività”. Così Bob Kimball, Chief Regulatory Officer di Aws, parlando alla conferenza Comolake a Cernobbio. Il tema è impellente, spiega, perché quei Paesi che riusciranno a “regolamentare correttamente” saranno “i vincitori di questa ondata tecnologica”. Il dirigente L'articolo IA, Kimball (Aws): “Eccesso di regolamentazione fa fuggire gli sviluppatori da Ue” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un'eccessivasull’intelligenza artificiale “non farà altro che spingere gliverso Paesi che abilitano la loro creatività”. Così Bob, Chief Regulatory Officer di Aws, parlando alla conferenza Comolake a Cernobbio. Il tema è impellente, spiega, perché quei Paesi che riusciranno a “regolamentare correttamente” saranno “i vincitori di questa ondata tecnologica”. Il dirigente L'articolo IA,(Aws): “difaglida Ue” proviene da Webmagazine24.

Riflessioni sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale : avvertimenti e opportunità da Bob Kimball - In cerca di equilibrio tra innovazione e controllo Il dibattito sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale solleva domande cruciali sulla ricerca di un equilibrio tra l’innovazione e la necessità di una supervisione etica e legale. Le definizioni e gli standard per l’intelligenza artificiale dovranno essere omogenei e coerenti a livello globale per garantire un’interoperabilità ... (Gaeta.it)

