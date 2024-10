House of Gucci, il film con Lady Gaga e Adam Driver stasera in tv: trama, storia vera e cast (Di martedì 15 ottobre 2024) Va in onda oggi, martedì 15 ottobre 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1, il film "House of Gucci". Già regista di film come "Alien", "Blade Runner", "Thelma e Louise", "Il gladiatore", Ridley Scott dirige Lady Gaga e Adam Driver, adattando il libro "The House of Gucci" di Sara Gay Forden. storia Europa.today.it - House of Gucci, il film con Lady Gaga e Adam Driver stasera in tv: trama, storia vera e cast Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Va in onda oggi, martedì 15 ottobre 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1, ilof". Già regista dicome "Alien", "Blade Runner", "Thelma e Louise", "Il gladiatore", Ridley Scott dirige, adattando il libro "Theof" di Sara Gay Forden.

Lady Oscar - tutto quello che c'è da sapere sul film animato The Rose of Versailles - La Toho ha pubblicato la data di uscita e i character poster della versione cinematografica a cartoni del manga shojo di culto di Riyoko Ikeda, e noi cogliamo l'occasione per fare il riassunto delle informazioni finora disponibili. (Wired.it)

Joker : Folie à Deux - gli incassi del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga sono preoccupanti - Joker ha ricevuto un voto B+ dagli spettatori della serata di apertura rispetto al D CinemaScore di Joker: Folie à Deux, il peggior voto di sempre per un film basato su un fumetto. Joker 2 dovrebbe incassare almeno 500 milioni di dollari in tutto il mondo prima di iniziare a pareggiare i conti, una cifra che è probabile quanto quella di Joker 3. (Metropolitanmagazine.it)

Cinema - flop al botteghino per Joker 2 : il film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha incassato meno delle aspettative - Il film Megalopolis di Francis Ford Coppola, considerato l’altro grande flop della stagione, su Cinemascore aveva ottenuto “D+”. Anche gli spettatori, nelle loro valutazioni sulla piattaforma Cinemascore, hanno rifilato un punteggio molto basso, pari a “D”. «È una sfacchinata così cupa e spiacevole da rendere difficile capire perché sia stato realizzato o per chi», ha sentenziato il New York ... (Open.online)