Guida TV Sky Cinema e NOW: Red Dragon, Martedi 15 Ottobre 2024

Martedi 15 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, Red Dragon riporta Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter, in un thriller avvincente affiancato da Edward Norton e Ralph Fiennes. La storia segue un detective che si rivolge al temibile psichiatra criminale per aiutarlo a catturare un assassino noto come il Lupo Mannaro, dando vita a un intreccio di tensione e suspense.

Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, troviamo The Company Men, un dramma sociale che esplora le conseguenze della crisi economica. Con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones, il film racconta la parabola di un dirigente la cui vita viene sconvolta dalla perdita del lavoro, mettendo a nudo la vulnerabilità del sogno americano.

