Gambero Rosso lancia un progetto formativo per rinnovare il mondo del vino in Italia

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il settore delno si prepara ad affrontare sfide significative in un panorama in continua evoluzione. In risposta a questa realtà ,ha annunciato l’avvio di un innovativodestinato a produttori, viticoltori, manager e operatori della comunicazione. Il corso, articolato in quattro moduli, mira a fornire gli strumenti necessari per comprendere e approcciare il “di domani”, abbracciando le tendenze emergenti e le innovazioni nel campo della viticoltura e del marketing. Il percorso: design thinking e innovazione Il corso, che sarà guidato da Attilio Scienza, un’autorità nel campo della viticoltura e Professore Ordinario presso l’Università Statale di Milano, si articola in quattro moduli distinti.