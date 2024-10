Elezioni regionali del 17 e 18 novembre: voto a domicilio e voto assistito (Di martedì 15 ottobre 2024) In occasione delle Elezioni regionali del 17 e 18 novembre prossimo, i servizi di Igiene pubblica dell’Azienda Usl sono a disposizione dei cittadini che necessitano di certificazione per esercitare il diritto al voto assistito e a domicilio. Le certificazioni sono rilasciate gratuitamente Parmatoday.it - Elezioni regionali del 17 e 18 novembre: voto a domicilio e voto assistito Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In occasione delledel 17 e 18prossimo, i servizi di Igiene pubblica dell’Azienda Usl sono a disposizione dei cittadini che necessitano di certificazione per esercitare il diritto ale a. Le certificazioni sono rilasciate gratuitamente

Elezioni Usa - Trump in vantaggio nel voto anticipato degli Stati chiave - In base alla rilevazione, il 48 per cento degli aventi diritto che opterà per il voto anticipato intende sostenere il tycoon, mentre il 47 per cento la vicepresidente. In generale, il 45 per cento degli elettori ha dichiarato che voterà in anticipo, rispetto al 50 per cento che ha intenzione di esprimere il proprio voto il giorno delle elezioni. (Lettera43.it)

Elezioni regionali - si può fare domanda per disporre del voto domiciliare - Gli elettori affetti da infermità tali da non potersi spostare da casa potranno partecipare alle elezioni regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre votando presso la propria abitazione. Per poter usufruire del servizio di voto domiciliare, gli elettori con infermità che non consentono di... (Modenatoday.it)

Elezioni parlamentari - Lituania al voto - i cittadini sono chiamati a rinnovare i 141 seggi del Seimas, l'assemblea monocamerale e, secondo i sondaggi più recenti, il centrosinistra all'opposizione, è favorito. 01 Appuntamento con le urne per il primo turno delle elezioni parlamentari in lituania. . 5. Osservatori non escludono, quindi, un possibile cambio di governo che attualmente è guidato dal centrodestra e dal suo principale ... (Televideo.rai.it)