Ecco “Clima”, la nuova certificazione Green presentata dai costruttori di Macchine Tessili (Di martedì 15 ottobre 2024) Clima sostituirà Green Label, la certificazione che venne ideata da Acimit nel 2011 Nel corso di una conferenza stampa, tenutasi a ITMA ASIA + CITME 2024, la rassegna mondiale del macchinario tessile, lo scorso 15 ottobre a Shanghai, ACIMIT, l’Associazione dei costruttori di Macchine Tessili, ha presentato Clima (Committed to Low Impact Machinery), la nuova certificazione verde applicata al macchinario tessile italiano. Clima sostituirà Green Label, precedente certificazione, ideata da ACIMIT nell’ormai lontano 2011. Il presidente di ACIMIT Marco Salvadè ha dichiarato: “Il fulcro del progetto Sustainable Technologies di ACIMIT è stata la Green Label fin dal suo avvio. Impresaitaliana.net - Ecco “Clima”, la nuova certificazione Green presentata dai costruttori di Macchine Tessili Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di martedì 15 ottobre 2024)sostituiràLabel, lache venne ideata da Acimit nel 2011 Nel corso di una conferenza stampa, tenutasi a ITMA ASIA + CITME 2024, la rassegna mondiale del macchinario tessile, lo scorso 15 ottobre a Shanghai, ACIMIT, l’Associazione deidi, ha presentato(Committed to Low Impact Machinery), laverde applicata al macchinario tessile italiano.sostituiràLabel, precedente, ideata da ACIMIT nell’ormai lontano 2011. Il presidente di ACIMIT Marco Salvadè ha dichiarato: “Il fulcro del progetto Sustainable Technologies di ACIMIT è stata laLabel fin dal suo avvio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sostenibilità - imprenditore oleario Barbera illustra progetto su certificazione Green al G7 dell’Agricoltura - La sfida della sostenibilità e’ una sfida che non può essere rimandata ed essere stati i primi in Sicilia ad ottenere la certificazione “Madre Green in Italy” da parte del ministero dell’Ambiente mi inorgoglisce particolarmente ma soprattutto conferma che abbiamo fatto un ottimo lavoro... (Palermotoday.it)

A Barbera il "Made green in Italy" : è la prima azienda siciliana a ricevere la certificazione - L’azienda olearia Barbera è la prima azienda siciliana a ottenere dal ministero dell’Ambiente la certificazione “Made green in Italy”. A San Vito Lo Capo, il prossimo 23 settembre alle 19, sarà allestito il frantoio sperimentale per produrre l’olio della Pace, simbolo di inclusione e... (Palermotoday.it)