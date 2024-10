Di Canio dà un’idea alla Juve: «Fatti dare Zirkzee in prestito, è un po’ troppo lento per la Premier» (Di martedì 15 ottobre 2024) Di Canio dà un’idea alla Juve: «Fatti dare Zirkzee in prestito, è un po’ troppo lento per la Premier». È tempo di Juventus-Lazio e Tuttosport intervista Paolo Di Canio uno dei pochissimi ad avere il coraggio di criticare la Juve di Thiago Motta. Anche se con Tuttosport è più guardingo. Che parla – anche – di Douglas Luiz e di Di Canio. Ha parlato di nuovi: lei che conosce benissimo la Premier, si aspettava un inizio così difficile per Douglas Luiz? Di Canio: «Ecco, proprio lì volevo arrivare, perché Douglas è un giocatore di cui parlo spesso, non solo con i tifosi della Juve. Io mi ero espresso: avevo detto che la Juve ha preso un top player. E ne sono ancora convinto: semplicemente, quello che ho visto qui è un lontano parente, è irriconoscibile. Ilnapolista.it - Di Canio dà un’idea alla Juve: «Fatti dare Zirkzee in prestito, è un po’ troppo lento per la Premier» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Didà: «in, è un po’per la». È tempo dintus-Lazio e Tuttosport intervista Paolo Diuno dei pochissimi ad avere il coraggio di criticare ladi Thiago Motta. Anche se con Tuttosport è più guardingo. Che parla – anche – di Douglas Luiz e di Di. Ha parlato di nuovi: lei che conosce benissimo la, si aspettava un inizio così difficile per Douglas Luiz? Di: «Ecco, proprio lì volevo arrivare, perché Douglas è un giocatore di cui parlo spesso, non solo con i tifosi della. Io mi ero espresso: avevo detto che laha preso un top player. E ne sono ancora convinto: semplicemente, quello che ho visto qui è un lontano parente, è irriconoscibile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di Canio : "Juve - prendi Zirkzee in prestito dal Manchester United" - Paolo Di Canio dà un consiglio alla Juventus in vista del prossimo mercato invernale. L`ex attaccante bianconero ha dichiarato in un`intervista... (Calciomercato.com)

Vlahovic divide - Di Canio : "Esultanza polemica da giocatori piccoli - non da Juve" - Dusan Vlahovic fa discutere sempre: sia quando fa gol, sia quando non segna. Il centravanti serbo della Juventus ha firmato la sua seconda doppietta... (Calciomercato.com)

Di Canio : «Lukaku dopo l’Inter in discesa. Aspettava la Juventus» - Vuole essere determinante e dev’essere bravo Conte, ma non è così automatico. La storia di Romelu Lukaku è piena di colpi di scena e grandi tradimenti, in particolare nei confronti dell’Inter. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Aspettava la Juventus») © Inter-News. Fa 16 gol in campionato, fa il suo, ma arrivi sesto con la Roma che era arrivata sesta prima. (Inter-news.it)