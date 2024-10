Ilfattoquotidiano.it - Dal pastazzo delle arance alla cravatta, dalla colza alla benzina: che cos’è (e a cosa serve) la bioeconomia circolare

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Come dice il termine stesso, laè diversa dall’economiatout court perché non vengono più impiegate le fonti fossili, ma solo fonti biologiche rinnovabili, come input per la produzione industriale, energetica, alimentare e mangimistica. Queste materie prime biologiche provengono dterra e dal mare, anche se in Europa la materia prima che viene utilizzata deriva soprattutto da scarti, rifiuti, residui, in una logica che evita il conflitto con il cibo, perché appunto utilizza lo scarto, chiudendo anche il ciclo del carbonio”. Mario Bonaccorso è un esperto di. Direttore di SPRING, il Cluster italiano dellae fondatore di Il Bioeconomista, The First Bioeconomy Blog, ha scritto, per Edizioni Ambiente, Chela. Un saggio per spiegare un tema di cui poco si parla.