Dai pollini ai farmaci, allergie tra le più diffuse malattie croniche (Di martedì 15 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – L’allergia è una risposta eccessiva data dal sistema immunitario ai cosiddetti allergeni, sostanze esterne considerate dannose. Gli allergeni più comuni sono i pollini, il pelo degli animali e gli acari della polvere presenti nell’aria, seguono le allergie agli alimenti, alle punture di insetti, ai farmaci e ad alcune sostanze come il lattice e il nichel. In termini di effetti sulla popolazione, le allergie sono ai primi posti tra le malattie croniche. Secondo i dati dell’OMS, ne soffre tra il 10% e il 40% della popolazione, a seconda delle regioni e dei periodi dell’anno. Unlimitednews.it - Dai pollini ai farmaci, allergie tra le più diffuse malattie croniche Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – L’allergia è una risposta eccessiva data dal sistema immunitario ai cosiddetti allergeni, sostanze esterne considerate dannose. Gli allergeni più comuni sono i, il pelo degli animali e gli acari della polvere presenti nell’aria, seguono leagli alimenti, alle punture di insetti, aie ad alcune sostanze come il lattice e il nichel. In termini di effetti sulla popolazione, lesono ai primi posti tra le. Secondo i dati dell’OMS, ne soffre tra il 10% e il 40% della popolazione, a seconda delle regioni e dei periodi dell’anno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Philips Purificatore Aria: rimuove allergeni e virus con filtro HEPA, -27% - Philips Purificatore Aria è piccolino ma con un successo del 99% per farti respirare bene ogni volta che metti piede in casa. (telefonino.net)

Come le Allergie Influenzano il Sistema Immunitario - Le allergie si verificano quando il sistema immunitario reagisce in modo esagerato a un antigene riconoscendolo come una minaccia. (microbiologiaitalia.it)

Allergie d’autunno, dalla Parietaria all’insidia delle muffe - Renato Ariano, specialista dell’AAIITO, associazione allergologi immunologi italiani territoriali e ospedalieri: “Le muffe sono un rischio da non sottovalutare, a partire dalle case. In aumento anche ... (quotidiano.net)