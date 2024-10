Blitz sulla manovra, tagli Irpef confermati. Dalle banche 3-4 miliardi in due anni (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi sul tavolo programma e legge di bilancio e decreto collegato. Trattativa finale con le banche per un contributo da 3-4 miliardi in due anni sulle Dta, più fondi alla sanità. Il Mef: Niente aumenti di tasse per le aziende Ilsole24ore.com - Blitz sulla manovra, tagli Irpef confermati. Dalle banche 3-4 miliardi in due anni Leggi tutta la notizia su Ilsole24ore.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi sul tavolo programma e legge di bilancio e decreto collegato. Trattativa finale con leper un contributo da 3-4in duesulle Dta, più fondi alla sanità. Il Mef: Niente aumenti di tasse per le aziende

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra da 30 miliardi : “Benefici per cittadini e imprese - banche e ministeri fanno i sacrifici” - E ha aggiunto: “Accordo raggiungo con l'Ue sul rientro del deficit a sette anni”. LE ENTRATE Nove miliardi della manovra saranno finanziati in deficit. Aumento dei fringe benefit per chi viene assunto ma deve spostare la residenza di almeno 100 chilometri. Si ottiene con un mix tra tagli contributivi e aumenti alle detrazioni sul lavoro dipendente. (Panorama.it)

Dalle banche 3 - 5 miliardi per la manovra : un compromesso "sopportabile" - dicono gli analisti - "Qualcuno lo chiama contributo, qualcun altro extraprofitto, io lo chiamo sacrificio", ha spiegato il ministro Giorgetti aprendo la conferenza stampa di questa mattina. Si tratta di buon senso, perché si possono ottenere risultati discutendo senza imporre decisioni dall'alto". A tanto ammonta il tesoretto che il settore bancario e assicurativo si è impegnato a garantire al governo per ... (Ilfoglio.it)

Manovra - dalle banche 3 - 5 miliardi di contributo - Resta la tassazione agevolata al 5% per i premi di produttività, i fringe benefit sono confermati con importi maggiorati per i nuovi assunti che si trasferiscono oltre 100 km. Per la sanità il finanziamento previsto per i prossimi due anni seguirà l’andamento del Pil nominale. Tra gli interventi di natura sociale, la carta 'dedicata a te' verrà rifinanziata per il 2025 con 500 milioni di euro. (Panorama.it)