Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 15 Ottobre

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge "La promessa" una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull'emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. "La promessa" è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore.

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 15 Ottobre

Dopo la tragica scomparsa di Feliciano, la sua morte lascia un segno profondo, soprattutto in sua madre Petra, che è distrutta dal dolore. La donna non riesce a separarsi dal corpo del figlio e, presa dalla disperazione, si rifiuta di accettare la sua morte. Questo preoccupa Pia, che decide di rivolgersi alla Marchesa per cercare una soluzione.

La Promessa - anticipazioni dal 14 al 20 ottobre 2024 : la morte di Feliciano - Feliciano saluta per l’ultima volta Teresa e poi muore fra le braccia di Petra. Scoperta che la fa andare su tutte le furie. Ecco le anticipazioni. 40. Feliciano è in fin di vita. The post La Promessa, anticipazioni dal 14 al 20 ottobre 2024: la morte di Feliciano appeared first on Davide Maggio. (Davidemaggio.it)

La Promessa - anticipazioni 15 ottobre : Petra sconvolta per la morte di Feliciano - Pia chiede aiuto a Cruz - La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra è in lutto e non vuole abbandonare il corpo di suo figlio. (Movieplayer.it)

La Promessa Anticipazioni 15 ottobre 2024 : Pia - in ansia per Petra - chiede aiuto a Cruz! - Nella puntata de La Promessa in onda il 15 ottobre 2024 su Rete4 vedremo che Petra non riuscirà a staccarsi dal corpo di Feliciano e Pia chiederà a Cruz di aiutarla. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap. (Comingsoon.it)