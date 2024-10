Accadde oggi: 15 ottobre, l’alluvione di Benevento e del Sannio (Di martedì 15 ottobre 2024) A causa di una bomba d’acqua che travolse la Campania intera, il 15 ottobre 2015 il fiume Calore esondò, sommergendo Benevento con un’alluvione: la città capoluogo della provincia sannita si risvegliò coperta di detriti e di fango. Le cause principali furono le Continua L'articolo Accadde oggi: 15 ottobre, l’alluvione di Benevento e del Sannio proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Accadde oggi: 15 ottobre, l’alluvione di Benevento e del Sannio Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di martedì 15 ottobre 2024) A causa di una bomba d’acqua che travolse la Campania intera, il 152015 il fiume Calore esondò, sommergendocon un’alluvione: la città capoluogo della provincia sannita si risvegliò coperta di detriti e di fango. Le cause principali furono le Continua L'articolo: 15die delproviene da Fremondoweb.

Benevento-Latina (domenica 13 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - convocati. Cinque assenti per auteri - Padalino senza Zacchi e Mastroianni - Il pareggio contro il Messina è un mezzo passo falso per le streghe raggiunti in vetta da Monopoli e Picerno in una classifica ancora estremamente corta. Nono turno nel girone C di Serie C con il Benevento di Auteri capolista del torneo che riceve in casa il Latina allenato da Padalino. Si tratta della terza squadra capace di imbrigliare uno dei migliori attacchi del torneo, ma che ancora ... (Infobetting.com)

Benevento-Latina (domenica 13 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Il pareggio contro il Messina è un mezzo passo falso per le streghe raggiunti in vetta da Monopoli e Picerno in una classifica ancora estremamente corta. Nono turno nel girone C di Serie C con il Benevento di Auteri capolista del torneo che riceve in casa il Latina allenato da Padalino. Si tratta della terza squadra capace di imbrigliare uno dei migliori attacchi del torneo, ma che ancora

VII Giornata Nazionale dello Sport a Benevento - l’appuntamento venerdi 11 ottobre - Una evento che si realizza in contemporanea su tutto il territorio nazionale, in luoghi simbolo di cittadinanza vissuta o negata da sostenere o rilanciare attraverso lo sport; si differenzia secondo le esigenze sportive e sociali locali; mira a promuovere e valorizzare le potenzialità e responsabilità dello sport per la crescita culturale e sociale del territorio e dei cittadini. (Anteprima24.it)