"Vola nelle Marche", l'iniziativa per incentivare il turismo nella regione utilizzando l'aeroporto di Falconara (Di lunedì 14 ottobre 2024) ANCONA – Si chiama “Vola nelle Marche” l’iniziativa che intende promuovere l’utilizzo dell’aeroporto di Falconara come principale hub di accesso per i viaggiatori e, allo stesso tempo, incentivare il turismo nelle Marche. Con l’obiettivo di sostenere la crescita dell’incoming, valorizzando le Anconatoday.it - "Vola nelle Marche", l'iniziativa per incentivare il turismo nella regione utilizzando l'aeroporto di Falconara Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ANCONA – Si chiama “” l’che intende promuovere l’utilizzo dell’dicome principale hub di accesso per i viaggiatori e, allo stesso tempo,il. Con l’obiettivo di sostenere la crescita dell’incoming, valorizzando le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Eppure ci sarebbe tanto lavoro" - "Incentivi statali per assumere i ragazzi e corsi per imparare il mestiere". Sono le proposte di Alberto Lucarelli, titolare ... (ilrestodelcarlino.it)

Schillaci: "Nella manovra più soldi per la sanità, ma vanno spesi bene" - "Come ha detto il ministro Giorgetti, la sanità avrà il suo spazio all'interno della legge di Bilancio. (ansa.it)

G7 Salute/ Acquaroli (Marche), «Stiamo ricostruendo una sanità che lavori in rete tra ospedali e territorio» - «Ancona e le Marche sono oggi la capitale della sanità mondiale e tanti ospiti internazionali si sono ritrovati qui per affrontare le sfide del futuro in questo campo. Credo che questo debba essere ... (sanita24.ilsole24ore.com)