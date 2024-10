Una vita dedicata all’istruzione. A 89 anni, il preside più longevo d’Italia, lavora in una scuola paritaria nel ragusano (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Vittoria, un comune siciliano, vive Giuseppe Incarbone, prossimo a compiere 89 anni e riconosciuto come il preside più longevo d'Italia. Nato a Niscemi, Incarbone ha costruito un legame profondo con Vittoria, dove ha studiato, si è sposato e risiede tuttora. Ha conseguito il diploma magistrale presso l’Istituto G. Mazzini e fu alunno, tra gli altri, del noto scrittore Gesualdo Bufalino. L'articolo Una vita dedicata all’istruzione. A 89 anni, il preside più longevo d’Italia, lavora in una scuola paritaria nel ragusano . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Vittoria, un comune siciliano, vive Giuseppe Incarbone, prossimo a compiere 89e riconosciuto come ilpiùd'Italia. Nato a Niscemi, Incarbone ha costruito un legame profondo con Vittoria, dove ha studiato, si è sposato e risiede tuttora. Ha conseguito il diploma magistrale presso l’Istituto G. Mazzini e fu alunno, tra gli altri, del noto scrittore Gesualdo Bufalino. L'articolo Una. A 89, ilpiùin unanel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sport in lutto - addio all'ex presidente del Rimini degli Anni 80. "E' sempre rimasto nel cuore dei tifosi" - Mondo dello sport riminese in lutto per la scomparsa di Gastone Montesi, aveva 91 anni. Storico dirigente sportivo, aveva ricoperto anche il ruolo di presidente del Rimini Calcio per due stagioni, dal 1985 al 1987, annate in cui la squadra militava in serie C. La Rimini Calcio ha dedicato un... (Riminitoday.it)

La FIPE celebra i vent’anni di Presidenza Urso. Domenica l’elezione del nuovo presidente - Candidato unico è Alberto Miglietta, presidente di FSN Olimpica dal 2004 al 2017, dirigente sportivo internazionale dal 2006 al 2014, amministratore delegato di Coni Servizi dal 2013 al 2019 e Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni. The post La FIPE celebra i vent’anni di Presidenza Urso. Domenica l’elezione del nuovo presidente appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Addio a Ratan Tata - morto a 86 anni per ipotensione ortostatica l’ex presidente del conglomerato Indiano - nipote del fondatore Jamshedji Tata - Il Tycoon indiano era in cura al Breach Can . Addio a Ratan Tata: è morto all’età di 86 anni per insufficienza multi-organo dovuta ad ipotensione ortostatica e altre complicazioni dovute all’anzianità, l’ex presidente del conglomerato indiano Tata Group, nipote del fondatore del gruppo Jamshedji Tata. (Ilgiornaleditalia.it)