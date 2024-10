Tifosi foggiani morti a Potenza, il cordoglio degli altri club: "Tragedia che colpisce la grande famiglia del calcio" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Una notizia che ci lascia sgomenti e che ci rattrista particolarmente, perché riguarda tre giovani del nostro girone e di una comunità vicina. Il calcio si nutre dei suoi Tifosi che sostengono la propria squadra del cuore, in casa e in trasferta, macinando talvolta chilometri e chilometri per Foggiatoday.it - Tifosi foggiani morti a Potenza, il cordoglio degli altri club: "Tragedia che colpisce la grande famiglia del calcio" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Una notizia che ci lascia sgomenti e che ci rattrista particolarmente, perché riguarda tre giovani del nostro girone e di una comunità vicina. Ilsi nutre dei suoiche sostengono la propria squadra del cuore, in casa e in trasferta, macinando talvolta chilometri e chilometri per

L’amore per il calcio - la passione per il Foggia : chi erano i 3 tifosi morti nell’incidente di Potenza - G. Si chiamavano Gaetano Gentile, M. La sindaca Maria Aida Episcopo proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. e S. D. Continua a leggere . Il sinistro è avvenuto proprio mentre erano in trasferta per seguire la squadra del cuore. e avevano 21, 17 e 13 anni i tre tifosi morti nell'incidente avvenuto sulla statale 93, tra Potenza e Melfi, nella notte di domenica 13 ottobre. (Fanpage.it)

