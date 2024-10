Spioni, Valeria Marini: “Anche io passata allo scanner, nulla da nascondere. Ha ragione Meloni” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Anche Valeria Marini è tra gli spiati di Vincenzo Coviello, l’ex bancario di Intesa Sanpaolo che per circa due anni ha controllato di nascosto i conti correnti di politici e vip. L’ex regina del Bagaglino dice di essere “sicuramente infastidita” ma serena. “Io non ho niente da nascondere – commenta intervista dall’Adnkronos – pago le tasse regolarmente e ho un fratello che è un super commercialista. Perciò sono assolutamente tranquilla”. Valeria Marini: Anche io spiata, sono infastidita ma ha ragione Meloni Poi ammette di essere scocciata di sapere di essere spiata e dà ragione alla premier Giorgia Meloni, la “più spiata d’Italia”. “Certo – dice l’attrice e showgirl – che dà molto fastidio sapere di essere passata allo scanner, come ha detto giustamente la nostra premier. È assurdo che possano succedere queste cose”. Secoloditalia.it - Spioni, Valeria Marini: “Anche io passata allo scanner, nulla da nascondere. Ha ragione Meloni” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è tra gli spiati di Vincenzo Coviello, l’ex bancario di Intesa Sanpaolo che per circa due anni ha controllato di nascosto i conti correnti di politici e vip. L’ex regina del Bagaglino dice di essere “sicuramente infastidita” ma serena. “Io non ho niente da– commenta intervista dall’Adnkronos – pago le tasse regolarmente e ho un fratello che è un super commercialista. Perciò sono assolutamente tranquilla”.io spiata, sono infastidita ma haPoi ammette di essere scocciata di sapere di essere spiata e dàalla premier Giorgia, la “più spiata d’Italia”. “Certo – dice l’attrice e showgirl – che dà molto fastidio sapere di essere, come ha detto giustamente la nostra premier. È assurdo che possano succedere queste cose”.

