Sinner come Djokovic (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannik a Shanghai batte il serbo che lo incorona: "Sembra di vedere me". Ecco perché si assomigliano Ilgiornale.it - Sinner come Djokovic Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannik a Shanghai batte il serbo che lo incorona: "Sembra di vedere me". Ecco perché si assomigliano

Monaco : “Sinner sta normalizzando Djokovic e Medvedev. Ha un carisma silenzioso come Federer” - Se continua, deve alzare il livello, altrimenti cosa gioca a fare? Già fatica 2 su 3 con Sinner e Alcaraz, figuriamoci 3 su 5. Il passaggio vero è stato sul 5-4, 0-30 nel primo set. Un passaggio sul fenomeno serbo: “Giocatori come lui e Nadal non possono aggiungere nulla alla loro grandezza. Quello che sta facendo di grande è normalizzare giocatori come Medvedev e Djokovic: non c’è altro da ... (Oasport.it)

C’è un solo tennista tra i primi 10 al mondo che Sinner non riesce a battere : è come la kryptonite - "Jannik esprime colpi spettacolari come Alcaraz ma gioca un tennis quasi perfetto ed è più costante", parola di Ljubicic. Continua a leggere . Nel 2024 Carlos Alcaraz s'è rivelato la bestia nera per il numero uno al mondo: lo ha battuto per 3 volte di fila anche se non è riuscito a insidiarne la posizione. (Fanpage.it)

Djokovic incorona Sinner : “Soffoca gli avversari come ho fatto io per anni. È troppo forte” - È molto solido sia di dritto che di rovescio, non commette troppi errori e cerca di togliere tempo all’avversario”. Queste sono le partite e le sfide per cui continuo a lottare, per essere nella posizione di giocare contro i migliori giocatori del mondo, sul palcoscenico più grande, nelle finali di alcuni dei più grandi tornei del mondo. (Oasport.it)