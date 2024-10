Lettera43.it - Regionali, il centrodestra congela le fibrillazioni e spera nella vittoria in Umbria e Liguria

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Les jeux ne sont pas faits. La partita dellesi è improvvisamente riaperta nelle scorse settimane, soprattutto per demerito dei favoriti. E ora ilguarda con ottimismo alla prossima tornata elettorale in, Emilia-Romagna e. Con la crisi del campo largo, la destradi chiudere le2 a 1 Dopo la sconfitta in Sardegna, la coalizione ha vissuto per mesi le vittorie in Abruzzo, poi in Basilicata e Piemonte, come uno «scampato pericolo», prima di una lunga tornata didifficili, che già vedeva perse, un “bagno di sangue” ininterrotto fino a ridosso della fine della legislatura, nel 2027.