Quell'ambulanza in ricordo della piccola Iris

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ragazzoni grandi e grossi, stretti nelle loro divise giallo fluo. Donne e uomini che, proprio per la scelta di solidarietà che hanno fatto, sono allenati a controllare le emozioni. E poi adulti e bambini, rappresentanti delle istituzioni, uniformi con le stellette. Non ha risparmiato nessuno l’onda di commozione che ha attraversato ieri mattina Piazza Sant’Agnese quando il PresidenteMisericordia, Adriano Giuliotti, e il Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini hanno sfilato il grande telo giallo-blu (i colori dell’associazione) che copriva l’autoambulanza "per sempre", il cui acquisto si è reso possibile, in soli tre mesi e mezzo, grazie ad una gara di solidarietà forse veramente mai vista., la vera protagonista di questa storia, si è spenta a luglio, ad appena 10 anni, dopo due anni di sofferenze dovute ad un sarcoma.