Lettera43.it - Petra, scoperta una tomba segreta con 12 scheletri dei Nabatei

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Simbolo della città di, il Tesoro scavato nella roccia arenaria è uno dei simboli dell’archeologia in tutto il mondo tanto da essere una delle sette meraviglie dell’antichità. Meta di molti turisti, è stato oggetto di centinaia di studi internazionali nel corso dei decenni. Eppure riserva ancora grandi sorprese. Un team dell’American Center of Research ha effettuato unasensazionale che potrebbe aiutare a comprendere i, popolazione nomade che prosperò nel deserto dal IV secolo a.C. fino ai primi 100 anni dopo la nascita di Cristo. Sotto al monumento funebre è stata portata alla luce unacon 12e vari manufatti risalenti ad almeno 2 mila anni fa. «In due secoli di esplorazioni non era mai strato trovato niente di simile», ha annunciato alla Cnn Josh Gates, che presenterà il ritrovamento nel documentario Expedition Unknown di Discovery.