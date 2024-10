Perché stasera 14 ottobre Affari Tuoi non va in onda? La motivazione

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In molti si chiedono, lunedì 14non va in. Andiamo a scoprire dunque lail programma condotto da Stefano De Martino non verrà trasmesso questa sera? E’ presto detto. Questa sera il gioco dei pacchi non viene trasmesso in quanto al suo posto c’è la partita della Nazionale di calcio, Italia-Israele, che prenderà il via alle ore 20.45. Gli incontri degli azzurri sono trasmessi sempre su Rai Uno e questo rende incompatibile la messa indell’incontro di Nations League e. NIENTE: C’E’ LA NAZIONALE A essere sacrificato, anche in considerazione del pre e post partita dopo il Tg1, è proprio, che tornerà martedì sera sempre dopo il telegiornale.