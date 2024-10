Per Focaccia. Group acquisizioni strategiche in Piemonte (Di lunedì 14 ottobre 2024) AMBULANZE, oltre 800 auto della Polizia o pulmini per il trasporto disabili, circa 2mila auto Enjoy. Ma anche sistemi di sollevamento tanto che, se si prende un taxi a Taiwan o a Tokyo, è probabile che il sistema d’aiuto per i disabili sia made in Romagna. E nel portafoglio clienti c’è un buon numero di protagonisti mondiali dell’auto, da Stellantis a Volkswagen, da Ford a Toyota. Focaccia Group di Cervia, che nel 2024 festeggia i suoi 70 anni, leader nell’allestimento di veicoli speciali, continua crescere e non solo nel settore auto. Quotidiano.net - Per Focaccia. Group acquisizioni strategiche in Piemonte Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) AMBULANZE, oltre 800 auto della Polizia o pulmini per il trasporto disabili, circa 2mila auto Enjoy. Ma anche sistemi di sollevamento tanto che, se si prende un taxi a Taiwan o a Tokyo, è probabile che il sistema d’aiuto per i disabili sia made in Romagna. E nel portafoglio clienti c’è un buon numero di protagonisti mondiali dell’auto, da Stellantis a Volkswagen, da Ford a Toyota.di Cervia, che nel 2024 festeggia i suoi 70 anni, leader nell’allestimento di veicoli speciali, continua crescere e non solo nel settore auto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Fondi per l’autonomia dei disabili - L’autonomia delle persone con disabilità è al centro delle nostre politiche e dei nostri interventi". Le attività prevedono l’acquisizione di competenze lavorative attraverso tirocini e formazione. Il progetto si rivolge a residenti con disabilità certificata (legge 104/92), coinvolgendoli in percorsi personalizzati, con supporto di una equipe multidisciplinare. (Ilgiorno.it)

Nagla Augelli : «Aiuto le altre persone con disabilità a trovare la strada verso l’autonomia» - Con il suo libro Difettosa e il lavoro come consulente alla pari, Nagla Augelli ci racconta una vita fatta di ostacoli, amicizie e conquiste. E di come raccontare la propria storia possa incoraggiare chi sta ancora cercando la propria indipendenza. Dalla Libia all'Italia, dagli ostacoli istituzionali all’autonomia. (Vanityfair.it)

Agrigento - il Comune taglia il 40% delle ore di assistenza all’autonomia per gli alunni con disabilità - Alfano ha ribadito che in giunta è stata approvata una delibera “per verificare la sostenibilità di un incremento delle ore per il servizio”. La legislazione vigente prevede però, in presenza di un aumento degli alunni aventi diritto, l’obbligo di garantire a tutti le prestazioni essenziali. it, dicendo di essere stata costretta “per mancanza di risorse a disposizione nel bilancio dato l’aumento ... (Ilfattoquotidiano.it)