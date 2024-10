Inter-news.it - Pastorello (agente Acerbi e de Vrij): «Manteniamo gli occhi aperti!»

(Di lunedì 14 ottobre 2024)die de, ha parlato della loro situazione con l’Inter. Futuro tutto da scrivere, nonostante la volontà dei giocatori.– Federico, presente come Tullio Tinti all’assemblea dell’asso-agenti, ha parlato della situazione relativa a due giocatori in scadenza di contratto dall’Inter nel 2025, Francescoe Stefan de. Il suo pensiero: «Diciamo che è ancora molto presto, ma ci sono delle clausole che sanciscono la fine o la continuità del rapporto. Ma è nostro dovere mantenere gliperché normale che nel momento in cui la società dovesse di non tenere i ragazzi, bisogna trovare una sistemazione adeguata. Entrambi i ragazzi sarebbero contenti di rimanere e l’hanno dichiarata a più riprese entrambi».