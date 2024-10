Padre percorre 70 km al giorno per la “scuola perfetta” della figlia (Di lunedì 14 ottobre 2024) In un'epoca in cui la scelta della scuola per i propri figli diventa sempre più cruciale, un Padre, originario di Verona, ha deciso di compiere un gesto straordinario per garantire alla figlia di otto anni quella che lui definisce "una scuola perfetta". L'articolo Padre percorre 70 km al giorno per la “scuola perfetta” della figlia . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In un'epoca in cui la sceltaper i propri figli diventa sempre più cruciale, un, originario di Verona, ha deciso di compiere un gesto straordinario per garantire alladi otto anni quella che lui definisce "una". L'articolo70 km alper la “

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uccise a coltellate il padre violento - al via il processo per Makka : “Ma non potrà tornare a scuola” - Negata la richiesta di far tornare la ragazza a scuola in presenza dotandola di braccialetto elettronico. Si è aperto ieri ad Alessandria il processo a carico di Makka S. Continua a leggere . , la 19enne che il marzo dello scorso anno uccise a coltellate il padre che da tempo vessava lei e la madre a Nizza Monferrato. (Fanpage.it)

Makka uccise il padre per difendere la madre - la 19enne a processo : i giudici le negano il ritorno a scuola. «Ci sperava» - Makka Sulaev torna in aula in corte d?Assise ad Alessandria. La ragazza di 19 anni che a marzo del 2024 a Nizza Monferrato ha ucciso il padre per difendere la mamma è agli... (Leggo.it)

Fano - 14enne morto a scuola per un problema al cuore : aspettava il trapianto da 2 anni - il racconto del padre - Il 14enne morto a scuola a Fano hanno rivelato era in lista d'attesa per un trapianto di cuore al Sant'Orsola di Bologna, per una patologia congenita. (Notizie.virgilio.it)