Nocciole Sos di Coldiretti Lazio alla Regione | Subito un tavolo di crisi

Roma, 14 ottobre 2024 – "Abbiamo chiesto alla Regione la convocazione di un tavolo di crisi perché è arrivato il momento di intervenire sul settore corinicolo con strumenti e risorse, che possano riposizionarlo in un alveo di sicurezza, a partire da una presenza più incisiva del servizio sanitario. Visti gli andamenti climatici disastrosi degli ultimi anni è inderogabile la necessita di costituire un fondo mutualistico, con la dotazione di almeno 5 milioni di euro, dedicato alle garanzie accessorie a quelle assicurative, che possa ristorare danni derivanti dall'eccesso di pioggia, gelate tardive, siccità, bombe di calore".

