Nico Williams | L’obiettivo principale della mia vita? Combattere il razzismo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ha rilasciato un’intervista a El Mundo, dichiarando che il suoobiettivo nellaè quello diil. L’attaccante dell’Athletic Bilbao è stato lui stesso vittima di insulti razzisti in Spagna ed ha sottolineato l’importanza di questa lotta: “Io e mio fratello Inaki, in quanto persone di colore, abbiamo questo compito importante: è il nostro obiettivo numero uno. Devo mantenere i piedi per terra e non lasciarmi distrarre“. “Penso che la Spagna stia procedendo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così. Sono molto felice di vedere che si stanno facendo progressi.