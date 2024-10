Nazionale nigeriana bloccata in aeroporto libico per 14 ore: “Abbiamo avuto paura” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Nazionale nigeriana di calcio ha vissuto un incubo. Lookman e compagni sono volati in Libia nella giornata di ieri per giocare la partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa contro i padroni di casa, in programma domani. Il volo nigeriano doveva atterrare a Bengasi, a 20 chilometri da Benina, dove si L'articolo Nazionale nigeriana bloccata in aeroporto libico per 14 ore: “Abbiamo avuto paura” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladi calcio ha vissuto un incubo. Lookman e compagni sono volati in Libia nella giornata di ieri per giocare la partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa contro i padroni di casa, in programma domani. Il volo nigeriano doveva atterrare a Bengasi, a 20 chilometri da Benina, dove si L'articoloinper 14 ore: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Osimhen difende i compagni : “Sono deluso - è davvero disumano” : cosa è successo alla Nazionale nigeriana - Il tutto, però, non è andato per il verso giusto visto che l’aereo è stato dirottato in un aeroporto diverso. Il gruppo squadra ha viaggiato ieri verso la Libia in occasione della sfida valevole per la quarta giornata di qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. it“Sono deluso dal trattamento ingiusto che i miei fratelli e allenatori hanno subito ieri sera all’aeroporto in Libia. (Spazionapoli.it)

Nazionale nigeriana bloccata in aeroporto libico per 14 ore : “Abbiamo avuto paura” - (Adnkronos) – La nazionale nigeriana di calcio ha vissuto un incubo. Lookman e compagni sono volati in Libia nella giornata di ieri per giocare la partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa contro i padroni di casa, in programma domani. Il volo nigeriano doveva atterrare a Bengasi, a 20 chilometri da Benina, dove si […]. (Periodicodaily.com)

Riducono in schiavitù una connazionale - condannati due fratelli di origine nigeriana - Castel Volturno. La polizia ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di 2 fratelli di origine nigeriana, di 31 e 41 anni, condannati in primo grado, a vario titolo, per aver introdotto in Italia una connazionale costringendola a prostituirsi. . È venuta così alla luce una tratta di persone straniere, finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, con episodi di ... (Casertanotizie.com)