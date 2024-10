Oasport.it - NASCAR, Bowman squalificato dalla gara di Charlotte. Logano riammesso ai Playoffs

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Cambia la classifica finale della prova alRoval dellaCup Series e la composizione del Round of 8 dei2024. Alex, qualificato in extremis nella giornata di ieri, è stato infatti esclusocorsa al titolo dopo aver rimediato una squalifica al termine del round disputato nel catino di Concord. Il #48 di Hendrick Motorsports Chevrolet, contendente per il successo finale, è stato retrocesso nella graduatoria dopo il mancato superamento delle verifiche tecniche. La Chevrolet Camaro del 31enne è stata trovata sottopeso e di conseguenza non conforme al regolamento. Ad approfittare della situazione è ovviamente Joey(Penske Ford #22), virtualmente eliminato dal Round of 8 dopo una clamorosa rimonta da parte della Toyota Camry #45 di Tyler Reddick.