Monza, Galliani: “Daniel Maldini un orgoglio. Ora non si monti la testa” | VIDEO (Di lunedì 14 ottobre 2024) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato di Daniel Maldini, convocato in Nazionale dal CT Luciano Spalletti. Il VIDEO Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente rossonero, ha parlato - a margine del 'Festival dello Sport' di Trento, evento organizzato come ogni anno da 'La Gazzetta dello Sport' - di Daniel Maldini, ex attaccante del Milan, convocato nella Nazionale Italiana dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti. Ecco, dunque, nel VIDEO le dichiarazioni del 'Condor' Galliani sul secondogenito di Paolo Pianetamilan.it - Monza, Galliani: “Daniel Maldini un orgoglio. Ora non si monti la testa” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Adriano, amministratore delegato del, ha parlato di, convocato in Nazionale dal CT Luciano Spalletti. IlAdriano, amministratore delegato deled ex dirigente rossonero, ha parlato - a margine del 'Festival dello Sport' di Trento, evento organizzato come ogni anno da 'La Gazzetta dello Sport' - di, ex attaccante del Milan, convocato nella Nazionale Italiana dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti. Ecco, dunque, nelle dichiarazioni del 'Condor'sul secondogenito di Paolo

