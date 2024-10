Montecatini Terme, elezioni comunali: ex sindaco Baroncini ricorre al Consiglio di Stato dopo sentenza del Tar sul ballotaggio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luca Baroncini non ci sta e ricorre al Cosiglio di Stato. L'ex sindaco di Montecatini Terme presenterà appello contro la sentenza del Tar della Toscana, che nei giorni scorsi ha respinto il suo ricorso circa l'esito delle elezioni comunali dello scorso giugno L'articolo Montecatini Terme, elezioni comunali: ex sindaco Baroncini ricorre al Consiglio di Stato dopo sentenza del Tar sul ballotaggio proviene da Firenze Post. .com - Montecatini Terme, elezioni comunali: ex sindaco Baroncini ricorre al Consiglio di Stato dopo sentenza del Tar sul ballotaggio Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lucanon ci sta eal Cosiglio di. L'exdipresenterà appello contro ladel Tar della Toscana, che nei giorni scorsi ha respinto il suo ricorso circa l'esito delledello scorso giugno L'articolo: exaldidel Tar sulproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Montecatini Terme : morto l’imprenditore Alfredo Pasquinelli. Comprò il Kursaal - poi andato in fiamme - Attraverso questa nota: "Con la scomparsa di Alfredo Pasquinelli l'imprenditoria perde un precursore e un innovatore; da operatore del terziario, come si chiamavano allora le attività di supporto alle aziende manifatturiere e di servizi, organizzò la propria impresa dotandosi di un management in grado di gestire il flusso di lavoro e commesse" L'articolo Montecatini Terme: morto l’imprenditore ... (Firenzepost.it)

Montecatini prova a riemergere. Bando da 35 milioni per le Terme - Montecatini Terme (Pistoia), 13 ottobre 2024 – Il fascino del Tettuccio tornerà a splendere a livello internazionale come nel film ’Oci Ciornie’? A Montecatini, la regina delle terme italiane torna in vendita, con la speranza di poter risalire dal baratro dove è precipitata da troppo tempo. In ogni caso l’apertura nei confronti di un soggetto privato serio è massima. (Lanazione.it)

Montecatini Terme : Tar respinge ricorsi su elezioni comunali presentati dai candidati Fanucci e Baroncini - Il Tar della Toscana ha respinto i ricorsi relativi agli esiti delle elezioni amministrative di Montecatini Terme del giugno scorso L'articolo Montecatini Terme: Tar respinge ricorsi su elezioni comunali presentati dai candidati Fanucci e Baroncini proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)