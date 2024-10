Montagna, nell'Appennino Parmense è già in atto il cambiamento climatico (Di lunedì 14 ottobre 2024) nella riserva di biosfera (Mab) dell'Appennino tosco emiliano, riconosciuta dall'Unesco tra Emilia, Toscana e Liguria, i segnali del cambiamento climatico si vedono già. Ne sono un esempio il calo delle nevicate con conseguente aumento della siccità, l'eutrofizzazione (processo degenerativo delle Parmatoday.it - Montagna, nell'Appennino Parmense è già in atto il cambiamento climatico Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)a riserva di biosfera (Mab) dell'tosco emiliano, riconosciuta dall'Unesco tra Emilia, Toscana e Liguria, i segnali delsi vedono già. Ne sono un esempio il calo delle nevicate con conseguente aumento della siccità, l'eutrofizzazione (processo degenerativo delle

La cantina che ha sfruttato il cambiamento climatico per rendere grande il Pinot Nero. Pfitscher conquista i suoi primi Tre Bicchieri - Quest’anno però la famiglia Pfitscher ha saputo conquistare quel posto in prima fila che rappresenta il coronamento di un percorso cominciato nella seconda metà dell’800. Il Pinot Nero d'alta quota che ha conquistato i Tre Bicchieri A Glen, Klaus ha piantato le prime barbatelle di pinot nero alla fine degli anni ’70 del secolo scorso e oggi sono vigne nel pieno della loro espressività ... (Gamberorosso.it)

“È necessario capire cos’è realmente in discussione con il cambiamento climatico” - Caserini, professore associato all’Università di Parma, impegnato in attività di ricerca e consulenza nel settore dell’inquinamento dell’aria e dei cambiamenti climatici, accompagna il suo racconto scientifico con immagini e animazioni video, spezzoni di film e brani musicali, per comprendere a fondo la complessità e l’impellente attualità della questione climatica, che riguarda il singolo e la ... (Bergamonews.it)

Cambiamento climatico : istituito un tavolo tecnico al Comune di Salerno - Si è tenuto oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città a Salerno, la costituzione di un tavolo tecnico sul cambiamento climatico promosso dal consigliere comunale Arturo Iannelli. . . Il tavolo Al tavolo tecnico hanno partecipato il sindaco Vincenzo Napoli, l’arch. . Paola Valvo, dirigente. (Salernotoday.it)