Matera si trasferisce in Puglia? Referendum fa tremare la Basilicata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vediamo perché Matera vuole passare dalla Basilicata alla Puglia e i precedenti.

Un referendum per far approdare Matera in Puglia? Fa discutere la proposta di consultazione popolare per trasferire la Città dei Sassi dalla Basilicata alla regione immediatamente confinante, con un cambio radicale di quotidianità e prospettive, dovendo riferirsi (politicamente e per altri...

La città dei Sassi chiede il trasferimento: non è uno scherzo, bensì una proposta che riguarda Matera che vuole "spostarsi" in Puglia. Per il trasferimento, alla segreteria del Comune, è arrivata da parte degli ex senatori Tito Di Maggio e Corrado Danzi, la richiesta di indizione del ...

Matera in Puglia? Pronta la richiesta di referendum per lasciare la Basilicata - il Comune ha 15 giorni per rispondere. Per questo in passato, quando la questione era già stata posta, si era parlato di creare una nuova provincia rafforzata come avvenne nel 2004 per la Bat, che riunisce i territori di Barletta, Andria e Trani. Ma così la palla passerebbe al governo centrale, perché causerebbe uno stravolgimento ben più complesso.