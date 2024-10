Malattia del vampiro: cos’è la Porfiria e quali sono i sintomi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Phoenix Nightingale, 32 anni e madre di due bambini, vive da anni come un vero e proprio vampiro, a causa della Porfiria acuta intermittente, una rara Malattia metabolica. Questa patologia, nota anche come “Malattia dei vampiri”, provoca sintomi gravi, tra cui dolore, emicrania, vomito, debolezza muscolare e disturbi neurologici. La Malattia interferisce con la produzione Malattia del vampiro: cos’è la Porfiria e quali sono i sintomi L'Identità. Lidentita.it - Malattia del vampiro: cos’è la Porfiria e quali sono i sintomi Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Phoenix Nightingale, 32 anni e madre di due bambini, vive da anni come un vero e proprio, a causa dellaacuta intermittente, una rarametabolica. Questa patologia, nota anche come “dei vampiri”, provocagravi, tra cui dolore, emicrania, vomito, debolezza muscolare e disturbi neurologici. Lainterferisce con la produzionedellaL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa c’è dietro il dramma di Phoenix : “Ho la malattia del vampiro. Se mangio l’aglio potrei morire” - Da qualche anno si pensa siano all'origine del mito dei vampiri: quali sono le ragioni scientifiche. Continua a leggere . Phoenix Nightingale è affetta da una forma di porfiria, un gruppo di malattie rare che impediscono la corretta sintesi dell'emoglobina. Nel suo caso, a scatenarla è l'assunzione di aglio. (Fanpage.it)

Porfiria - cos'è e perché a volte viene definita “malattia del vampiro” - Si tratta di un gruppo di malattie ereditarie rare che possono causare sintomi neuroviscerali, lesioni cutanee o entrambi, e che si possono manifestare in modo acuto o cronico. (Wired.it)

“Ho la malattia del Vampiro. E l’aglio mi può uccidere”. Una donna racconta il suo dramma - La patologia è talmente rara che la maggior parte dei medici deve compiere ricerche su Google per capire come affrontarla, quando Phoenix si presenta in ospedale. Le restrizioni alimentari sono solo una parte della battaglia quotidiana. Non solo deve evitare l’aglio, ma anche cibi come l’uva rossa, la soia, l’alcol e persino il caffè. (Thesocialpost.it)