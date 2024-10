Maison Du Monde presenta la collezione “Halloween Chic”: i pezzi da avere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Caldi e avvolgenti, i colori autunnali fanno compagnia alle zucche. Grès, ceramica e legno rendono la tavola di Halloween più raffinata che mai Una speciale collezione dedicata alla Festa di Halloween per creare un’atmosfera casalinga a tema con la notte più paurosa dell’anno, ma anche Chic e di tendenza. I pezzi selezionati da Maison Du Monde, tra i brand più virali su Instagram e TikTok, sono infatti perfetti per ricreare le calde atmosfere autunnali non solo durante ma notte di Halloween ma per tutta la fredda stagione. Grazie ad una palette di nuances burrose e super Chic mixate al color mattone, al legno scuro e al caramello, l’experience casalinga legata alla notte più paurosa dell’anno diventa l’occasione ideale per trascorrere una serata giocosa ma rilassante, circondati dal design tipico dell!’autunno e dalle sue calde vibrazioni. 361magazine.com - Maison Du Monde presenta la collezione “Halloween Chic”: i pezzi da avere Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Caldi e avvolgenti, i colori autunnali fanno compagnia alle zucche. Grès, ceramica e legno rendono la tavola dipiù raffinata che mai Una specialededicata alla Festa diper creare un’atmosfera casalinga a tema con la notte più paurosa dell’anno, ma anchee di tendenza. Iselezionati daDu, tra i brand più virali su Instagram e TikTok, sono infatti perfetti per ricreare le calde atmosfere autunnali non solo durante ma notte dima per tutta la fredda stagione. Grazie ad una palette di nuances burrose e supermixate al color mattone, al legno scuro e al caramello, l’experience casalinga legata alla notte più paurosa dell’anno diventa l’occasione ideale per trascorrere una serata giocosa ma rilassante, circondati dal design tipico dell!’autunno e dalle sue calde vibrazioni.

