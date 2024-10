Tvzap.it - Madonna di Trevignano, nuovi accertamenti sulle statuette: cosa si sospetta

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) I coniugi Maria Giuseppa Scarpulla, conosciuta come Gisella Cardia (la veggente delladi) e Gianni Cardia sono indagati per truffa aggravata in concorso per le donazioni dei fedeli. Il procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Alberto Liguori, è intervenuto stamattina con un comunicato stampa per fare il puntoindagini. Gli inquirenti stanno verificando il caso su più fronti. Negli ultimi tempi, hanno ascoltato i fedeli, che hanno partecipato agli incontri di preghiera della Cardia, alcuni dei quali ne hanno preso le distanze con il tempo e hanno sporto denuncia.