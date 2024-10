Madonna di Trevignano. L’ipotesi di truffa in concorso. Il Procuratore Alberto Liguori: «Accertamenti in corso. Vale la presunzione di innocenza» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cronache Cittadine CIVITAVECCHIA Trevignano – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Civitavecchia L'articolo Madonna di Trevignano. L’ipotesi di truffa in concorso. Il Procuratore Alberto Liguori: «Accertamenti in corso. Vale la presunzione di innocenza» Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Madonna di Trevignano. L’ipotesi di truffa in concorso. Il Procuratore Alberto Liguori: «Accertamenti in corso. Vale la presunzione di innocenza» Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cronache Cittadine CIVITAVECCHIA– Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa deldella Repubblica presso il Tribunale ordinario di Civitavecchia L'articolodidiin. Il: «inladi» Cronache Cittadine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le apparizioni della Madonna di Trevignano : "Accertamenti in corso - ma vale la presunzione d'innocenza" - Le presunte apparizioni della Madonna di Trevignano continuano a tenere banco nell'opinione pubblica e a essere al centro delle indagini. Da anni, migliaia di fedeli si recano a Trevignano attratti dalle lacrime miracolose che, secondo la veggente Gisella Cardia, bagnano la statua della Vergine... (Romatoday.it)

Madonna di Trevignano - il procuratore che indaga su Gisella : “Nuovi accertamenti sulle statuette lacrimanti” - Il procuratore della Repubblica di Civitavecchia Alberto Liguori è intervenuto sulla vicenda della Madonna Trevignano Romano. Ha spiegato come sono state condotte finora le indagini, annunciando nuovi accertamenti sulle statuette "lacrimanti".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Colpo di scena - i carabinieri sequestrano le statuette ‘sanguinanti’ della Madonna di Trevignano - I carabinieri della stazione di Trevignano hanno sequestrato due statuette 'sanguinanti' della Madonna di Trevignano. Per farne cosa? Per il momento, non è chiaro.Continua a leggere . (Fanpage.it)