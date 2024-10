“Lukaku e Conte hanno una cosa in comune…”: l’elogio all’azzurro, poi l’annuncio sulla Nazionale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Romelu Lukaku ha finalmente ritrovato Antonio Conte. Tra il Napoli e il giocatore c’è stato una vera e propria telenovela durata tutta l’estate. Il nome di Romelu Lukaku sarà sempre accostato a quello di Antonio Conte. Il tecnico salentino e l’attaccante hanno costruito le fortune dell’Inter nelle esperienza congiunta a Milano. Da quel momento, i due protagonisti vantano un rapporto incredibile che continua a persistere nel corso degli anni. Forse, nessuno si sarebbe mai aspettato un ritorno di fiamma, ma in realtà l’avvento dell’allenatore in Campania ha subito aperto le porte al belga. Non a caso, fin dai primi giorni si è parlato di “Big Room” come possibile sostituto di Victor Osimhen. La situazione complessa del nigeriano ha aperto le porte a Lukaku, o meglio al duo composto assieme ad Antonio Conte. Spazionapoli.it - “Lukaku e Conte hanno una cosa in comune…”: l’elogio all’azzurro, poi l’annuncio sulla Nazionale Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Romeluha finalmente ritrovato Antonio. Tra il Napoli e il giocatore c’è stato una vera e propria telenovela durata tutta l’estate. Il nome di Romelusarà sempre accostato a quello di Antonio. Il tecnico salentino e l’attaccantecostruito le fortune dell’Inter nelle esperienza congiunta a Milano. Da quel momento, i due protagonisti vantano un rapporto incredibile che continua a persistere nel corso degli anni. Forse, nessuno si sarebbe mai aspettato un ritorno di fiamma, ma in realtà l’avvento dell’allenatore in Campania ha subito aperto le porte al belga. Non a caso, fin dai primi giorni si è parlato di “Big Room” come possibile sostituto di Victor Osimhen. La situazione complessa del nigeriano ha aperto le porte a, o meglio al duo composto assieme ad Antonio

