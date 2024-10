L’Ue cerca nuovo sostegno per Zelensky (in attesa di Usa2024) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è presentato a Washington con un “piano per la vittoria”, non di pace, fa notare l’ambasciatore russo Alexey Paramonov, in Italia dal 2023, intervistato da Marco Imarisio sul Corriere della Sera. L’articolo esce mentre i ministri degli Esteri delL’Ue si riuniscono a Lussemburgo per parlare anche del sostegno a Kyiv. E mentre i ministri europei adottano misure contro gli “attori della destabilizzazione russa” e discutono i modi per affrontare l’evasione delle sanzioni già attive, il diplomatico di Mosca dichiara al più importante quotidiano italiano che è “un peccato” aver “semplicemente ignorato” la proposta di pace avanzata da Vladimir Putin nel suo discorso al ministero degli Esteri il 14 giugno. Formiche.net - L’Ue cerca nuovo sostegno per Zelensky (in attesa di Usa2024) Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrsi è presentato a Washington con un “piano per la vittoria”, non di pace, fa notare l’ambasciatore russo Alexey Paramonov, in Italia dal 2023, intervistato da Marco Imarisio sul Corriere della Sera. L’articolo esce mentre i ministri degli Esteri delsi riuniscono a Lussemburgo per parlare anche dela Kyiv. E mentre i ministri europei adottano misure contro gli “attori della destabilizzazione russa” e discutono i modi per affrontare l’evasione delle sanzioni già attive, il diplomatico di Mosca dichiara al più importante quotidiano italiano che è “un peccato” aver “semplicemente ignorato” la proposta di pace avanzata da Vladimir Putin nel suo discorso al ministero degli Esteri il 14 giugno.

