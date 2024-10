Lettera43.it - L’Italia contro Israele per il primo posto in Nations League: orario e formazioni della partita

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Quarto impegno diperdi Luciano Spalletti, che stasera 14 ottobre alle 20.45 affronteràal Bluenergy Stadium, ex Friuli, di Udine. Dopo il pareggio per 2-2il Belgio, maturato all’Olimpico di Roma dopo l’espulsione di Lorenzo Pellegrini, gli Azzurri sono ancora primi nel Gruppo A2 con sette punti, uno in piùFrancia e tre in più dei Diavoli Rossi. Chiude a zero proprio la formazione israeliana, già battuta dalla Nazionale a settembre nel neutro di Budapest. In caso di successo e di contemporanea vittoria transalpina,metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno con due gare di anticipo. Il match sarà come sempre in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming su RaiPlay con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani.