Libano Hezbollah Colpite truppe israeliane che attraversavano il confine

ROMA (ITALPRESS) – La milizia Hezbollah libanese ha riferito di aver sparato colpi di artiglieria contro le truppe israeliane che tentavano un'"infiltrazione" nel Libano meridionale, prendendo di mira anche i soldati in diversi punti. "Durante il tentativo di infiltrazione di una forza di fanteria nemica nel territorio libanese" vicino al villaggio di confine di Markaba, i combattenti di Hezbollah hanno preso di mira la forza "con colpi di artiglieria", afferma una nota, aggiungendo che il gruppo ha anche preso di mira i soldati altrove con razzi, inclusa l'area di Labbouneh nel Libano meridionale. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS).

