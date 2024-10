“Li hanno fatti fuori”. Harry e Meghan Markle, colpo bassissimo. La royal family ha preso la sua decisione (Di lunedì 14 ottobre 2024) La spaccatura all’interno della famiglia reale inglese sembra ormai insanabile. Da Londra giungono nuove notizie che confermano il definitivo deteriorarsi dei rapporti. Nessuna riconciliazione appare possibile tra il principe Harry e sua moglie Meghan Markle da un lato, e il resto dei Windsor dall’altro, come dimostrano gli ultimi eventi. La famiglia reale non ha intenzione di perdonare Harry e Meghan, tutt’altro. Nelle ultime ore è emersa una nuova notizia che rappresenta un altro durissimo colpo per i Sussex: la decisione è stata già presa. Al momento non si conosce ancora la reazione dei due, anche se c’è chi sostiene che, a questo punto, nulla possa più colpirli. Tuttavia, è evidente che la situazione non farà piacere, specialmente per la risonanza mediatica che l’intera vicenda sta avendo a livello globale. Leggi anche: “Che mito”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La spaccatura all’interno della famiglia reale inglese sembra ormai insanabile. Da Londra giungono nuove notizie che confermano il definitivo deteriorarsi dei rapporti. Nessuna riconciliazione appare possibile tra il principee sua moglieda un lato, e il resto dei Windsor dall’altro, come dimostrano gli ultimi eventi. La famiglia reale non ha intenzione di perdonare, tutt’altro. Nelle ultime ore è emersa una nuova notizia che rappresenta un altro durissimoper i Sussex: laè stata già presa. Al momento non si conosce ancora la reazione dei due, anche se c’è chi sostiene che, a questo punto, nulla possa più colpirli. Tuttavia, è evidente che la situazione non farà piacere, specialmente per la risonanza mediatica che l’intera vicenda sta avendo a livello globale. Leggi anche: “Che mito”.

