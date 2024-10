Lazio, parla legale: “Il Fare vigila su discriminazioni, non c’entra con comunità ebraica” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Il Fare (Football Against Racism in Europe) è come un osservatorio contro la discriminazione e non c'entra nulla L'articolo Lazio, parla legale: “Il Fare vigila su discriminazioni, non c’entra con comunità ebraica” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Lazio, parla legale: “Il Fare vigila su discriminazioni, non c’entra con comunità ebraica” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Il(Football Against Racism in Europe) è come un osservatorio contro la discriminazione e non c'entra nulla L'articolo: “Ilsu, noncon” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

