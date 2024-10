Italia-Israele 0-0 LIVE: Gloukh sfiora il palo, Glazer miracoloso su Retegui (Di lunedì 14 ottobre 2024) L`Italia torna in campo per tentare l`allungo nel gruppo 2 della Lega A della Nations League e dopo 7 punti in 3 giornate e il pareggio ricco Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) L`torna in campo per tentare l`allungo nel gruppo 2 della Lega A della Nations League e dopo 7 punti in 3 giornate e il pareggio ricco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE Italia-Israele 0-0 - Nations League calcio in DIRETTA : occasione per Gloukh! - 19. 5? Dominio dell’Italia, la difesa sfrutta l’ampiezza dei due esterni azzurri, Dimarco e Cambiaso. 51 Ecco le formazioni ufficiali: ITALIA (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. 34 Da notare Spalletti che conferma gli esterni, Cambiaso e Dimarco, tra i migliori nella sfortunata sfida contro il Belgio di qualche ... (Oasport.it)

Italia-Israele - Meret in tribuna ad assistere al match - I primi a tornare saranno gli italiani Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, in campo lunedì a Udine contro Israele. Lunedì, detto dei calciatori di Spalletti, scenderanno di nuovo in campo Lobotka, Ngonge, Kvaratskhelia e Anguissa. Conte accoglie indicazioni positive dai singoli. A Castel Volturno, intanto, si corre e si suda, si lavora tanto. (Ilnapolista.it)

DIRETTA Nations League - Italia-Israele 0-0 | Si parte LIVE - itL’Italia, guidata in panchina dal commissario tecnico Luciano Spalletti, è reduce dal cocente pareggio contro il Belgio di Domenico Tedesco di giovedì scorso quando, in vantaggio di due reti a zero (in gol Andrea Cambiaso e Mateo Retegui), gli Azzurri sono rimasti in dieci per l’espulsione del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. (Calciomercato.it)