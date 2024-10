Investì e uccise Rebellin, condannato a quattro anni camionista tedesco (Di lunedì 14 ottobre 2024) La tragedia avvenne nel novembre 2022 a Montebello Vicentino. Il pm aveva chiesto cinque anni di reclusione dopo due patteggiamenti rifiutati Ilgiornale.it - Investì e uccise Rebellin, condannato a quattro anni camionista tedesco Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La tragedia avvenne nel novembre 2022 a Montebello Vicentino. Il pm aveva chiesto cinquedi reclusione dopo due patteggiamenti rifiutati

Davide Rebellin - condannato a quattro anni il camionista accusato di averlo investito e ucciso - Il camionista tedesco Wolfgang Rieke, accusato di avere investito e ucciso nel 2022 il campione di ciclismo Davide Rebellin a Montebello Vicentino, è stato condannato a quattro anni di reclusione dal tribunale di Vicenza. Rebellin, che aveva 51 anni, si stava allenando lungo la Strada regionale quando venne travolto dal camion guidato dall’uomo che non si fermò a prestare soccorso. (Lapresse.it)

Rebellin - condannato in primo grado a 4 anni il camionista che lo investì - Wolfgang Rieke, il camionista che ha ucciso il grande ciclista ha patteggiato una pena di 3 anni e 11 mesi che sconterà ai domiciliari. Non chiedo l’ergastolo, ma vorrei almeno raddoppiare la pena in modo che quest’uomo possa davvero affrontare la sua coscienza per rispetto di Davide”. Se è stato messo in carcere è stato soltanto perché le telecamere hanno ripreso tutto. (Ilnapolista.it)

