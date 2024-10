Inter, fari puntati su Belahyane: il centrocampista del Verona ha stregato i nerazzurri (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il calciomercato invernale è parecchio lontano ma i grandi club iniziano a piazzare già il radar nei vari luoghi d`Interesse e sicuramente Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il calciomercato invernale è parecchio lontano ma i grandi club iniziano a piazzare già il radar nei vari luoghi d`esse e sicuramente

Mercato Inter - fari puntati su Maldini! La suggestione per i nerazzurri e le opportunità per l’attacco - Le ultime Il nome di Daniel Maldini ha infiammato gli ultimi giorni il mercato Inter, dopo le notizie sull’interesse dei nerazzurri testimoniato dalla presenza del ds Ausilio allo stadio per assistere all’ultimo incontro del Monza contro la Roma. Per ora si tratta […]. Mercato Inter, occhi su Maldini! La suggestione per i nerazzurri e le opportunità per l’attacco del tecnico Inzaghi. (Calcionews24.com)

Adozione responsabile dell’IA - ecco il documento dell’Istituto Affari Internazionali - L’incontro è stato aperto e moderato dal presidente dell’Iai, l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, che ha introdotto i temi centrali e moderato la discussione. it. Sottolinea anche che “costruire un ecosistema di intelligenza artificiale sicuro e affidabile in cui i diritti alla privacy siano adeguatamente protetti è una sfida complessa che richiede sforzi convergenti da parte di governi, ... (Ildenaro.it)

Infiltrazioni mafiose nel comparto agro-alimentare - firmate due interdittive : "Criminalità sempre più affarista" - Sicurezza, legalità e tutela dell'ordine pubblico economico nel settore agricolo e della gestione di terreni pubblici a uso pascolivo, al centro dell'attenzione della Prefettura e delle Forze di Polizia riunite nel lGruppo Interforze Antimafia. L'azione di prevenzione della Prefettura... (Foggiatoday.it)