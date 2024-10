Ilrestodelcarlino.it - Il sale di Cervia protagonista a Spoleto

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La Salina diè tra i protagonisti della prima edizione del salone Conserva, che si è svolto nel fine settimana ae terminerà oggi. Ildolce diè stato raccontato e messo in evidenza in molti spazi all’interno del Salone. Il presidente del Parco della Salina, Giuseppe Pomicetti ha partecipato ad un talk show dal titolo ’Sotto’ con il noto conduttore tv e cuoco, Giorgione, il quale conosce bene la Salina di, essendo stato più volte ospite con le sue trasmissioni proprio in salina. Ildolce dicontinua ad esseredei talk, dei laboratori e degli eventi, fra i quali spicca una tavola rotonda sull’arte della conservazione, dalle tecniche tradizionali alle nuove tecnologie.