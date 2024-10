Il ministro degli Esteri iraniano incontra il leader degli Houthi in Oman (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian incontra un funzionario ribelle yemenita in Oman. Amir-Abdollahian ha affermato che i colloqui indiretti con gli USA attraverso l’Oman sono stati interrotti. Il ministro degli Esteri iraniano incontra un funzionario yemenita Il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, ha incontrato a Muscat, in Oman, un alto funzionario dei Periodicodaily.com - Il ministro degli Esteri iraniano incontra il leader degli Houthi in Oman Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) IlHossein Amir-Abdollahianun funzionario ribelle yemenita in. Amir-Abdollahian ha affermato che i colloqui indiretti con gli USA attraverso l’sono stati interrotti. Ilun funzionario yemenita Il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, hato a Muscat, in, un alto funzionario dei

