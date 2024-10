Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Shaila Gatta si sbilancia sull’intimità avuta con Javier Martinez: la rivelazione

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella casa del25,ha fatto unaintima su, suscitando l’attenzione degli spettatori. Durante una chiacchierata, l’ex velina ha raccontato un momento particolare vissuto con il suo coinquilino, facendo intendere con gesti e parole che tra loro ci sia stata una forte attrazione fisica.ha scherzato su come “un giorno vale come tre” nella casa, alludendo al fatto che il tempo passato insieme abbia accelerato il loro legame.25: il gesto diche ha lasciato intendere tutto, mentre era in compagnia dei coinquilini al25, ha fatto una confessione che ha catturato l’attenzione del pubblico. Parlando di, ha scherzosamente toccato una tazza più volte con le dita, facendo intendere che ci fosse qualcosa di “duro” nella loro interazione.